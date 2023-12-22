Эстония строит "бункерную линию" на восточной границе не из-за угрозы конфликта с Россией

Ханно Певкур рассказал о цели, которую выполнит новый объект в Прибалтике.

Таллин строит "бункерную линию" на своей восточной государственной границе не из-за угрозы регионального конфликта с Россией. Соответствующее заявление в интервью эстонскому изданию Postimees сделал местный министр по обороне Ханно Певкур. Прибалтийский чиновник пояснил прессе, что строительство только части объекта в стране обойдется в 60 миллионов евро. Работы начнутся в мае 2024 года. Однако проект является общим для Прибалтики, а не только государственным. По словам эксперта, данная линия должна "продержаться" около двух или трех дней до того момента, когда основные силы Североатлантического альянса не прибудут на помощь союзникам в случае такой необходимости.

Ведущая шоу дополнительно поинтересовалась, почему эстонские власти не могут найти десять миллионов евро для учителей, которые проводят бессрочную забастовку, однако же у них получилось выделить денежные средства на построение линии укреплений. На этот вопрос Ханно Певкур ответил, что у каждого профильного ведомства свои потребности.

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье