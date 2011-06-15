Эстония высылает российского дипломата из-за "подрыва конституционного строя"

СМи сообщают, что речь идет о первом секретаре посольства России в Эстонии.

Министерство иностранных дел Эстонии объявило дипломатического сотрудника российского посольства в Таллине персоной нон грата. Власти страны потребовали от иностранца, чтобы он покинул территорию европейской страны. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте МИД прибалтийской республики. Местные чиновники пояснили, что, предположительно, мужчина принимал непосредственное участие в подрыве конституционного строя и правовой системы Эстонии.

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ, чтобы вручить ему дипломатическую ноту об объявлении первого секретаря посольства России персоной нон грата. Дипломат должен покинуть Эстонию сообщение внешнеполитического ведомства прибалтийской республики

Эстония не будет упрощать режим пересечения границы с Россией.

Фото: pxhere.com