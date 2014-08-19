  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эстония не будет упрощать режим пересечения границы с Россией
Сегодня, 9:50
87
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Эстония не будет упрощать режим пересечения границы с Россией

0 0

Игорь Таро рассказал о ситуации на КПП.

Власти из Таллина не будут упрощать режим и порядок пересечения государственной границы с Россией. Соответствующее заявление местным журналистам из новостного портала Delfi  в интервью сделал эстонский министр по внутренним делам Игорь Таро. Прибалтийский чиновник заметил, что от республики не стоит ждать каких-либо подобных "щедрых жестов" в вопросе облегчения осуществления поездок из европейской страны-члена Европейского союза в Россию.

Не надо на это надеяться.

Игорь Таро, глава МВД Эстонии

В настоящее время на государственной границе России и Эстонии работают три пограничного пункта. Один из них ("Нарва") открыт только в дневное время. Контрольно-пропскной пункт (КПП)  "Лухамаа" и "Койдула" функционируют в полном объеме. В августе 2024 года эстонские власти ввели полный таможенный контроль, что существенно увеличило время ожидания для людей при пересечении государственной границы.

Парламент Эстонии поддержал закон против православной церкви.

Фото: pxhere.com

Теги: госграница, игорь таро, мвд, прибалтика, эстония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии