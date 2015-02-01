Парламент Эстонии поддержал закон против православной церкви

Решение должно быть одобрено правовой комиссией республиканского парламента.

Конституционная комиссия Рийгикогу Эстонии приняла решение поддержать повторное вынесение на рассмотрение в неизменном виде поправок к законодательству, которые фактически могут привести к запрету в стране православной христианской церкви (ЭПХЦ). Соответствующее заявление сделал для новостного государственного телерадиовещания ERR председатель парламентской комиссии Андо Кивиберг. Эксперт заметил, что окончательное решение будет принято специальной правовой комиссией местного парламента.

Цель этого законопроекта с самого начала была довольно ясной и однозначной. <...> В данном случае наши соображения национальной безопасности значительно перевешивают право людей, например, под предлогом свободы вероисповедания делать что угодно. Андо Кивиберг, председатель парламентской комиссии

Напомним, что глава республики Алар Карис дважды не утвердил принятые депутатами поправки к закону о церквях. Президент Эстонии заметил, что они не соответствуют конституции страны. Политик отправил законопроект на повторное рассмотрение в парламент. Поправки обязывают ЭПХЦ изменить свой устав, выйдя из подчинения Московского патриархата.

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