Эстония пригрозила Лукашенко судом в Гааге

Эстонское руководство настаивает на привлечении к ответственности белорусских властей из-за насилия по отношению к протестующим гражданам.

Эстония пригрозила занимающему пост президента Белоруссии Александру Лукашенко и его коллегам Международным уголовным судом в Гааге. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью ERR.

Кальюлайд подчеркнула, что Гаага "на самом деле не так уж далеко". Она добавила, что виновные в насилии должны быть наказаны как можно скорее. Кроме того, эстонский лидер напомнила роль стран Балтии и Польши в белорусском кризисе. Она считает, что судьбу республики должен решать ее народ.

Народ Беларуси должен сам справиться с этим. Вмешательство извне невозможно и нецелесообразно. И это касается как Востока, так и Запада. - Керсти Кальюлайд, президент Эстонии

В минувшие выходные белорусские силовики начали жестоко задерживать протестующих. Женщин скручивали сразу несколько мужчин. Их тащили за волосы. Подобные видео публиковал Telegram-канал TUT.by.

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Видео: YouTube / Организация Объединенных Наций