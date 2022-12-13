Эстония прервала почти все экономические связи с Россией, заявил посол

Владимир Липаев рассказал о том, что соседние страны должны "жить дружно".

Эстония прервала почти все экономические связи с Россией. Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделал посол в Таллине Владимир Липаев. Ранее министерство по иностранным делам РФ в открытом доступе распространило сведения о понижении уровня взаимоотношений с прибалтийской страной. В документе упоминается о том, что властями страны предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению количества сотрудников российского посольства. Дипломаты считают, что речь идет о политическом курсе по развалу взаимодействия между странами.

Эстонцы практически все экономические контакты прервали, которые, казалось бы, были им выгодны. В принципе с соседями нужно жить дружно. Было бы хорошо, если бы между народами существовали добрососедские и взаимовыгодные отношения. Владимир Липаев, посол РФ в Эстонии

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Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live