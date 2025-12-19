Эстония предложила ЕС запретить въезд участникам военной операции

В ЕС пока что не понимают, как можно будет реализовать такое предложение.

Эстония предложила запретить российским ветеранам специальной военной операции (СВО) въезд на территорию Европейского союза. Соответствующей информацией со своей аудиторией поделились западные журналисты из регионального издания Politico. Авторы публикации уточнили, что такая инициатива будет рассмотрена на рабочей встрече министров иностранных дел стран-членов Европейского союза. Мероприятие организовано в Брюсселе 29 января. Представители властей из Таллина обеспокоены тем, что после завершения регионального конфликта между Киевом и Москвой тысячи людей с боевым опытом могут попытаться пересечь государственную границу. В материале авторы упоминают, что существующие в региональном сообществе меры по идентификации и запреты на въезд являются слишком медленными процессами, которые зависят сейчас от отдельных стран.

Один из способов снизить риск — внести как можно больше таких лиц, доказано участвовавших в военном конфликте, в шенгенский черный список. эстонский дипломат в комментарии для СМИ

Другой дипломат на условиях анонимности сказал в интервью для Politico, что государства Евросоюза в текущий момент "морально" поддерживают инициативу Эстонии, однако в реальности обеспечить выполнение подобного запрета национальным правительствам будет сложно. У Таллина существует возможность ввести коллективные ограничения, но другим странам пришлось бы вносить бойцов в "черный список" поименно, а также собирать доказательства по каждому случаю.

Минюст внес в список нежелательных проукраинскую организацию из Эстонии.

Фото: pxhere.com