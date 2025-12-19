Работа эстонской организации тесно связана с деятельностью человека, признанного в России иноагентом, экстремистом и террористом.

Российское министерство по юстиции внесло в перечень нежелательных организацию MT sab UA, зарегистрированную на территории Эстонии. Соответствующее заявление сделали представители надзорного ведомства на своем официальном сайте.

MT sab UA, Эстония, Таллин 13620, Punane 15. Внести в перечень нежелательных организаций. уведомление от Минюста России

В правоохранительных органах журналистам новостного агентства "ТАСС" объяснили, что указанная иностранная организация оказывает материально-техническую помощь, включая омбундирование, оборудование, экипировку, транспортные средства и прочее, вооруженным формированиям киевского режима. В том числе речь идет о тех организациях, которые в России признаны экстремистскими и террористическими движениями, а их деятельность была запрещена. Эксперты добавили, что деятельность MT sab UA связана с иностранным агентом, который включен в России в реестр экстремистов и террористов, Аркадием Бабченко. Мужина помогает осуществлять сбор денежных средств на нужды эстонской организации.

Фото: pxhere.com