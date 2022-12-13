Эстония передаст Украине военную помощь на €113 млн

Кая Каллас рассказала о поставках на Украину гаубиц и гранатометов.

Эстонское правительство передаст Вооруженным силам Украины военную помощь на дополнительные 113 миллионов евро. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с местными журналистами в Таллине сделала премьер-министр страны Кая Каллас. Чиновница объяснила, что в новый пакет помощи киевскому режиму войдут западные боеприпасы, гранатометы и гаубицы.

В пакет войдут гаубицы, гранатометы и боеприпасы. Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

С учетом данного пакета оборонной поддержки, общий объем эстонской военной помощи Украине составит €370 млн, что соответствует более 1% ВВП прибалтийского государства. Кая Каллас подчеркнула, что все отправленные средства соответствуют тому запросу, который сделали украинские чиновники. Таллин призывает другие западные страны "заглянуть в свои запасы" для того, чтобы нарастить темпы промышленного производства для дальнейшей поддержки Украины.

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Фото и видео: YouTube / ValitsuseUudised