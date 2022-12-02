Премьер Эстонии предупредила о возможных отключениях электричества

Кая Каллас рассказала о двух вариантах, которые власти могут предпринять в связи с дефицитом ресурсов.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предупредила местное население о возможных отключениях электричества в стране из-за дефицита имеющихся ресурсов. В ходе пресс-конференции чиновница отметила, что энергии остро не хватает в регионе Балтики и в северной части европейского региона. В текущий момент внутри Эстонии и других странах не функционируют несколько важных электростанций.

Одна из причин заключается в том, что из России больше не поступает 1000 мегаватт, поэтому в регионе Nord Pool не хватает более 1000 мегаватт. Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

Каллас пояснила, что для примера, четвертый реактор на АЭС Ringhalls в Эстонии и третий реактор на АЭС Oskarshavn в Швеции отключены. В Финляндии не работает третий реактор АЭС "Олкилуото", так как он еще не запущен. Аувереская электростанция в Эстонии сейчас в очередной раз находится в ремонте. Глава правительства пояснила, что сейчас у властей есть два варианта действий: краткосрочные отключения освещения или экономия и регулирование потребления электроэнергии.

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Фото и видео: YouTube / ValitsuseUudised