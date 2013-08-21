Эстония назвала ограничение скачков цен на газ в Евросоюзе приемлемым

Рийна Сиккут оценила идею ЕК по потолку цен на энергоресурсы.

Эстония назвала ограничение (механизм) скачков цен на газ, предложенное Европейской комиссией, приемлемым. Об этом в ходе брифинга с журналистами в Брюсселе сообщила министр по вопрсоам энергетики и инфраструктуры Рийна Сиккут. Делегаты от стран ЕС сегодня собрались на экстренном заседании для обсуждения энергетической повестки в регионе. В Эстонии отметили, что стороны обсудят возможность формирования подобного механизма корректировки цен, но при этом не примут никаких финальных решений.

Предложение, которое на столе, вполне нормальное. Но мера должна быть временной и применяться только для экстремальных скачков цен. Рийна Сиккут, глава Минэнерго Эстонии

В Чехии ожидают острой дискуссии об ограничении скачков цен на газ по TTF.

Фото и видео: European Commission

