Эстония назвала ограничение скачков цен на газ в Евросоюзе приемлемым

Эстония назвала ограничение (механизм) скачков цен на газ, предложенное Европейской комиссией, приемлемым. Об этом в ходе брифинга с журналистами в Брюсселе сообщила министр по вопрсоам энергетики и инфраструктуры Рийна Сиккут. Делегаты от стран ЕС сегодня собрались на экстренном заседании для обсуждения энергетической повестки в регионе. В Эстонии отметили, что стороны обсудят возможность формирования подобного механизма корректировки цен, но при этом не примут никаких финальных решений.
Предложение, которое на столе, вполне нормальное. Но мера должна быть временной и применяться только для экстремальных скачков цен.
Рийна Сиккут, глава Минэнерго Эстонии
В Чехии ожидают острой дискуссии об ограничении скачков цен на газ по TTF.
Фото и видео: European Commission
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