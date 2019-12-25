Эстония отозвала посла из Белоруссии

Приглашение послов для консультаций является политическим, а не юридическим шагом.

МИД Эстонии отозвал посла из Белоруссии Мерике Кокаев для проведения консультаций. В Таллин из Минска она отправится 8 октября, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что накануне Белоруссия отозвала своих послов из Литвы и Польши для консультаций, чем вынудила данные страны пойти на тот же шаг. При этом республика потребовала от этих государств сократить штат дипломатических представительств в Белоруссии.

В знак солидарности с Литвой и Польшей Эстония решила отозвать на консультации и своего посла. цитата из сообщения МИД Эстонии

Приглашение послов для консультаций является политическим, а не юридическим шагом. При этом статус дипломатов не меняется.

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