Журналист перечислил привычки русских, которые в Европе считаются странными.

Эстонец рассказал, что в русских "веселит европейцев". В местном издании Postimees журналист перечислили свойственные россиянам вещи, которые "вызывают улыбку" у жителей региона. В частности, автор материала считает, что русские часто носят яркую и непрактичную одежду. Он также полагает, что они "гонятся за брендами" и "забывают о собственном комфорте". В тексте упоминается о том, что девушки надевают облегающие и короткие платья с дерзкими принтами, стразами и пайетками, а также делают себе сложные прически и макияж.

Еще одним необычным для европейца поведением автор назвал ношение русскими шуб. По мнению журналиста, морозы не являются поводом для покупки такой детали гардероба, так как существует менее дорогостоящая альтернатива для верхней одежды - это пуховик.

Да, шуба действительно будет смотреться гораздо богаче и красивее. Однако, если учитывать удобство и комфорт, чем зачастую руководствуются иностранцы при выборе одежды, то на их лице можно будет заметить как минимум удивление. эстонский журналист

Также, по словам представителя СМИ, иностранцы не понимают, почему русские так редко улыбаются, а на пляжах предпочитают носить открытые купальники, бикини и плавки. Эстонец заметил, что в Европе отдыхающие привыкли плавать в шортах-бермудах и закрытых купальниках.

Познер назвал преимущества российских женщин перед мужчинами.

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