Познер назвал преимущества российских женщин перед мужчинами

Он заявил, что мужчины "ноющие и пьющие", в то время как на женщинах держится все "дом, работа, дети".

Журналист и телеведущий Владимир Познер перечислил преимущества российских женщин перед мужчинами. В интервью Алене Долецкой для YouTube-канала Masters of Taste он заявил, что считает Россию "женской страной" и назвал российских женщин необыкновенно красивыми и сильными.

"Я гораздо более высокого мнения, честно вам скажу, о женщинах, чем о мужчинах. В России особенно", - отметил Познер.

Телеведущий заявил, что в России немного красивых мужчин. Помимо всего прочего, они "ноющие и пьющие". По мнению Познера, на женщинах держится все "дом, работа, дети". Он считает, что именно поэтому иностранцы охотно женятся на россиянках, а иностранки не хотят выходить замуж за россиян.

В заключении он раскритиковал русские народные пословицы "Курица не птица, баба не человек", "Баба с возу – кобыле легче". Познер заявил, что это "черт знает что на самом деле".

Ранее Познер откровенно рассказал о смерти тяжелобольного отца.

Фото: Instagram / pozneronline