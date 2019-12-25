Эсминец ВМС США Thomas Hudner покинул Черное море

Thomas Hudner ушел из акватории после учений Sea Shield 21.

Эсминец Военно-морских сил США Thomas Hudner покинул Черное море. Об этом сообщили представители Шестого флота через собственный аккаунт в социальной сети Twitter. Специалисты объяснили, что американский корабль находился в акватории региона ради учений по программе Sea Shield 21 под руководством ВМС Румынии. Экипаж обеспечивал безопасность на море и поддержку союзников Вашингтона по НАТО (Турции, Болгарии и Румынии), а также партнеров из Украины и Грузии.

Напомним, что эсминец Thomas Hudner зашел в Черное море в субботу. В Черноморском флоте РФ сообщили, что мониторят действия иностранного корабля в акватории региона. Ранее (19 марта) в Черном море также появился крейсер ВМС США Monterey.

Фото: Twitter/U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

