Эсминец ВМС США перехватил запущенные хуситами ракеты, которыми мог быть атакован Израиль

Патрик Райдер рассказал об обстановке в Красном море.

Американский эсминец ВМС США с управляемыми ракетами "Карни" перехватил три ракеты и несколько беспилотников, которыми йеменское движение мятежников-хуситов "Ансар Аллах" потенциально могло атаковать цели, расположенные на территории Израиля. Соответствующее заявление официальный представитель оборонного министерства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сделал в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне.

Экипаж эсминца "Карни", находящегося в северной части Красного моря, ранее сегодня перехватил три крылатые ракеты для поражения наземных целей и несколько беспилотников, которые были запущены силами хуситов в Йемене. Патрий Райдер, пресс-секретарь Пентагона

В Пентагоне пояснили, что не располагают сведениями о пострадавших среди мирного населения или военнослужащих. Патрик Райдер добавил, что данный перехват ракет показал миру интегрированную архитектуру противовоздушной и противоракетной обороны, которую американцы выстроили на Ближнем Востоке и готовы использовать в случае необходимости в целях защиты своих международных партнеров и национальных интересов в регионе. Спикер заметил, что власти страны точно не знают, какие цели преследовали ракеты и дроны. Однако из Йемена они проследовали по северной части Красного моря вдоль акватории в сторону еврейского государства. Обстоятельства инцидента изучаются.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now