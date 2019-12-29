Действия Китая американцы назвали непрофессиональными.

Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик США. Инцидент произошел еще 17 февраля в западных водах около острова Гуам. Об этом заявили представители местного Тихоокеанского флота.

В ВМС США добавили, что китайский корабль не было видно невооруженным глазом. Однако его позицию засекли датчики на борту американского P-8A Poseidon. Использование лазера такого класса потенциально может навредить экипажу. Негативные последствия могут сказаться и на бортовых системах самолета.

Сам Poseidon находился в международном воздушном пространстве. Действия КНР в США назвали небезопасными и непрофессиональными.

Ранее в Пекине заявили, что коронавирус мог зародиться не в Китае.

Видео: YouTube/AiirSource Military