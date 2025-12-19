Эскиз Микеланджело ушел с молотка за $27,2 млн

Рисунок предшествовал росписи Сикстинской капеллы.

Рисунок известного художника и скульптора эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти, жившего в период с 1475 по 1564 года, был продан на аукционе Christie"s за 27,2 миллиона долларов Соответствующей информацией с мировой общественностью поделились официальные представители торгового дома. Эксперты ранее смогли установить, что на неизвестном ранее наброске, выполненным красным мелом, изображена правая ступня Ливийской сивиллы. Фигуру пророчицы можно разглядеть на фресках Сикстинской капеллы, находящейся в Ватикане. Начальная цена лота составляла 1,5-2 миллиона долларов. В общей сложности торги продолжались свыше 45 минут. Они завершились приобретением рисунка анонимным покупателем за 27,2 миллиона долларов.

Напомним, что среди наиболее известных работ итальянского мастера является роспись потолка Сикстинской капеллы (1508-1512),флорентийская статуя Давида и скульптурная композиция "Пьета" (Оплакивание Христа), хранящаяся в соборе Святого Петра на территории Ватикана. Живописец и архитектор оказал значительное влияние на развитие западного искусства.

