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Еще один эшелон ЗВО с танками отправится в пункт постоянной дислокации

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По возвращению в гарнизоны технику проверят технические специалисты.

Еще один эшелон Западного военного округа с танками отправится в пункт постоянной дислокации. Военнослужащие занимаются погрузкой боевой тяжелой гусеничной техники на железнодорожные составы. Специалисты успешно завершили плановые маневры.

Подразделения танковой армии продолжают возвращаться в пункты постоянной дислокации….приступили к погрузке танков и бронированной техники на очередной воинский эшелон.

пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащим предстоит преодолеть около тысячи километров по железной дороге. По прибытию в пункт назначения техника пройдет через техническое обслуживание. Вооруженные силы продолжают проводить военные учения, которые затрагивают все округа, флот и ВДВ. Представители ЮВО и ЗВО уже завершили мероприятия. Солдаты начали возвращаться в гарнизоны.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости
 

Теги: военные учения, западный военный округ, зво, минобороны, танки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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