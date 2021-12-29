ДНР: движение по трассе Горловка - Донецк временно перекрыто из-за обстрелов

ВСУ активно ведет обстрел по селам Пантелеймоновка и Красный Партизан.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что движение по трассе Горловка - Донецк временно перекрыто из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом в собственном Telegram-канале написал глава администрации Иван Приходько. По сведениям чиновника, утром 18 февраля под огнем оказались населенные пункты Пантелеймоновка и Красный Партизан на юге региона.

В связи с обстрелом района поселков Пантелеймоновка и Красный Партизан временно перекрыто движение по трассе Горловка - Донецк. Прошу скорректировать свои маршруты движения. Иван Приходько, мэр Горловки

Напомним, что украинские Вооруженные силы возобновили стрельбу на линии соприкосновения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. очевидцы рассказывают об использовании в регионе конфликта минометов, бронетехники, тяжелой артиллерии, противотанковых ракетных комплексов. Обстановка обострилась с утра 17 февраля. В ЛНР и ДНР сообщили прессе о самых активных за несколько месяцев атаках со стороны ВСУ. Данных о погибших нет, но частично разрушена инфраструктура.

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Фото и видео: WAR Gonzo

