Замглавы МИД РФ назвал ненужными спекуляциями заявления на СБ ООН по обращению Госдумы

Сергей Вершинин призвал СБ ООН сосредоточиться на реализации Минских соглашений.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин назвал ненужными спекуляциями заявления на Совете Безопасности ООН по обращению Госдумы о признании независимого статуса ЛНР и ДНР. Соответствующее обращение дипломат сделал 17 февраля во время своего выступления на заседании.

Хочу обратить внимание на ненужную спекуляцию в отношении обращения депутатов к Путину с просьбой о признании Донбасса…речь идет о предложении рассмотреть этот вопрос, хотя сама его постановка отражает настроения в обществе. Сергей Вершинин, замглавы МИД РФ

Российский дипломат заметил, что сейчас обществу важно сконцентрироваться на выполнении минских соглашений, а не говорить о спекуляциях по Донбассу. По мнению Вершинина, для СБ ООН важно, чтобы подобные темы не становились предметом для разбирательств на международной площадке. В противном случае России придется реагировать на любые решения национальных парламентов мира.

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Фото: YouTube / Организация Объединенных Наций

