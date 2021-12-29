Замглавы МИД РФ назвал ненужными спекуляциями заявления на СБ ООН по обращению Госдумы

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин назвал ненужными спекуляциями заявления на Совете Безопасности ООН по обращению Госдумы о признании независимого статуса ЛНР и ДНР. Соответствующее обращение дипломат сделал 17 февраля во время своего выступления на заседании.
Хочу обратить внимание на ненужную спекуляцию в отношении обращения депутатов к Путину с просьбой о признании Донбасса…речь идет о предложении рассмотреть этот вопрос, хотя сама его постановка отражает настроения в обществе.
Сергей Вершинин, замглавы МИД РФ
Российский дипломат заметил, что сейчас обществу важно сконцентрироваться на выполнении минских соглашений, а не говорить о спекуляциях по Донбассу. По мнению Вершинина, для СБ ООН важно, чтобы подобные темы не становились предметом для разбирательств на международной площадке. В противном случае России придется реагировать на любые решения национальных парламентов мира.
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Фото: YouTube / Организация Объединенных Наций
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