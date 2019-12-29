В Ленинградском зоопарке родились еще двое кенгурят

Мамами стали самки Флора и Фауна.

В семействе кенгуру из Ленинградского зоопарка случилось неожиданное пополнение: на свет появились еще двое малышей. Об этом сотрудники зверинца рассказали в своем Instagram.

В начале февраля в зоопарке радовались детенышу самки Хлои, который наконец показал мордочку из укрытия на теле мамы, а ближе к концу месяца кенгуру Флора и Фауна также раскрыли свой секрет, который долго прятали в сумках. Сотрудники отметили, что уже долгое время наблюдали за шевелением на животах самочек, но свои пока безшерстные мордочки малыши показали только сейчас.



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Видео: spbzoopark / Instagram