Блогер нашел в Ленобласти гнёзда кабанов

На создание одного места для сна у животных может уйти тысячи веток.

В субботу, 22 февраля, на канале Павла Глазкова "Каждой твари по паре" появилось видео, в котором блогер рассказал о том, что нашел в Ленинградской области гнезда кабанов.

Ведущий видеоблога, который также является кандидатом биологических наук, рассказал, что не только птицы вьют гнезда. Кабаны тоже занимаются этим непростым делом. Животные вырывают ямы, а затем складывают туда мягкие ветки. Они делают это для того, чтобы утеплить место своего сна и максимально снизить энергозатраты.

Гнезда бывают одиночные или групповые. Самые большие могут занимать 3-4 метра в диаметре, а толщина подстилки может доходить до 50 сантиметров. На создание одного у парнокопытных может уйти несколько тысяч веток, причем в процессе строительства зачастую участвует вся семья. Гнезда звери используют много раз и стараются постоянно их обустраивать.

Ближе к концу рассказа, натуралист не удержался и попробовал полежать в одном из кабаньих гнезд. Мужчина отметил, что ему очень понравилось.

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Фото: www.youtube.com/watch?v=tSynHUovsxI&t=28s