Еще 830 горожан подхватили коронавирус в Петербурге

В Ленобласти второй день подряд ковидом заболевают 90 человек.

За последние сутки в стране зафиксировали 9 694 случаев заражения COVID-19. Почти 13,5 процентов больных переносят болезнь бессимптомно. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией 30 мая.

Больше всего заболевших в Москве (свыше 3700 человек), в Северной столице коронавирусом заразились в 4,5 раза меньше людей (829 человек), Подмосковье занимает третье место в печальной статистике России (748 человек). В Ленобласти подхватили недуг 90 человек, как и днем ранее.

Не смогли победить вирус за прошедшие сутки 355 россиян, полностью вылечились 7 368 жителей страны.

Ранее на Piter.tv сообщили, что 29 мая на коронавирус проверились более 23 тыс. петербуржцев.

Власти Северной столицы призывают жителей сделать прививку от COVID-19. Напомним, что при записи на прививку от COVID-19 петербуржцы смогут выбрать любую из трёх вакцин.

Фото: Piter.tv