Свыше 840 петербуржцев заболели коронавирусом

В это время в Ленобласти недуг подхватили 90 человек.

За минувшие сутки в России выявили 9 289 новых случаев заражения COVID-19. Более 14 процентов заболевших переносили инфекцию бессимптомно. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией 29 мая.

Первое место в статистике по количеству заболевших в России сегодня занимает Москва (3 241 случай). Второе - Петербург (846 человек). В тройку вошло и Подмосковье.

Всего в стране за минувшие сутки от болезни скончались 401 человек. Из них 41 - в Северной столице. В Ленобласти от вируса умерли 7 пациентов.

Вылечить недуг за этот же период смогли 9 250 россиян. И свыше 1200 "победителей" болезни - петербуржцы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что еще 26 тысяч петербуржцев обследовались на коронавирус. А в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, позвонили свыше 11,5 тысяч человек.

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