  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Свыше 840 петербуржцев заболели коронавирусом
Сегодня, 11:28
169
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Свыше 840 петербуржцев заболели коронавирусом

0 0

В это время в Ленобласти недуг подхватили 90 человек.

За минувшие сутки в России выявили 9 289 новых случаев заражения COVID-19. Более 14 процентов заболевших переносили инфекцию бессимптомно. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией 29 мая.

Первое место в статистике по количеству заболевших в России сегодня занимает Москва (3 241 случай). Второе - Петербург (846 человек). В тройку вошло и Подмосковье. 

Всего в стране за минувшие сутки от болезни скончались 401 человек. Из них 41 - в Северной столице. В Ленобласти от вируса умерли 7 пациентов. 

Вылечить недуг за этот же период смогли 9 250 россиян. И свыше 1200 "победителей" болезни - петербуржцы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что еще 26 тысяч петербуржцев обследовались на коронавирус. А в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, позвонили свыше 11,5 тысяч человек. 

Фото: pixabay

 

Теги: коронавирус, пандемия, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии