Еще 26 тысяч петербуржцев обследовались на коронавирус

По вопросам, связанным с коронавирусом, можно обратиться по номеру "122".

В Северной столице за последние сутки на COVID-19 проверились 26 263 жителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 29 мая.

За этот же период в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, позвонили свыше 11,5 тысяч человек.

Напомним, что за неделю число больных COVID-19 в Петербурге выросло на 17 процентов. Выросла и суточная госпитализация пациентов с коронавирусом на 7,26%.

За прошедшие сутки в Петербурге вакцинировались 9417 граждан. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 28 мая, распространяемой пресс-службой Смольного.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в ЛГУ им. Пушкина снова ввели дистанционку. Изменения в формате обучения связаны с ростом числа заболевших инфекцией.

Фото: Piter.tv