За неделю число больных COVID-19 в Петербурге выросло на 17%

Также выросла суточная госпитализация пациентов с коронавирусом на 7,26%.

За неделю число больных коронавирусом в Петербурге выросло на 17,42%. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 28 мая, распространяемой пресс-службой Смольного.

По сравнению с прошлой пятницей на 17,42% выросла регистрация новых случаев COVID-19 в медучреждениях. Также выросла суточная госпитализация пациентов с коронавирусом на 7,26%. Кроме того, за прошедшие семь дней общее количество активно больных новой коронавирусной инфекцией выросло на 10,89%.

Среди компактно проживающих в общежитиях и студгородках любой случай заболевания COVID-19 приводит к необходимости организации обсерватора, негативным последствиям для учебного процесса и опасности распространения инфекции. За 2020 год новую коронавирусную инфекцию перенесли 1 172 беременных. Своевременная вакцинация защитит будущих матерей от рисков, связанных с заболеванием. Межведомственный координационный совет и Комитет по здравоохранению призывает граждан 18 лет и старше, не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации, своевременно привиться от новой коронавирусной инфекции, – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что врач рассказал, чем отличаются между собой вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Фото: Piter.tv