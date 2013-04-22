Первично привито 5 834 человека, а вторично привились от коронавируса 3 583 петербуржца.

За прошедшие сутки в Петербурге вакцинировались 9417 граждан. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 28 мая, распространяемой пресс-службой Смольного.

Таким образом, первично привито 5 834 человека, а вторично привились от коронавируса 3 583 петербуржца. Так, за весь период в Петербурге вакцинировано 677 650 человек, из них 567 538 граждан полностью завершили цикл вакцинации.

Вакцина ежедневно доставляется в пункты вакцинации Петербурга. Известно, что неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент составляет 105 902 комплекта доз, а на Фармбазе осталось 32 990 комплектов. Всего запас вакцины в городе составляет 138 892 комплекта доз.

Ранее мы писали, что за неделю число больных COVID-19 в Петербурге выросло на 17%.

Фото: Piter.tv