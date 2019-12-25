В ЛГУ им. Пушкина снова ввели дистанционку

На пары в университет продолжать ходить студенты первого и последнего курсов, остальные переходят на дистанционный формат.

Студентов Ленинградского университета им. А. С. Пушкина перевели на дистанционный формат обучения. Изменения связаны с увеличением числа заболевших. Об этом сообщили на канале "Санкт-Петербург" 29 мая.

В образовательном учреждении удаленный режим обучения вводится с 31 мая. Согласно приказу, для занятий будут использовать две онлайн-платформы.

Студентам, которые проживают в общежитии и переходят на дистанционное обучение, на лето рекомендуется уехать домой.

Ранее на Piter.tv сообщили, что комитет по здравоохранению Петербурга призывает студентов активнее вацинироваться от коронавируса. Власти напомнили, что в Петербурге 80 человек умерли от коронавируса в возрасте от 18 до 25 лет.

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