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Комитет по здравоохранению Петербурга призывает студентов активнее вацинироваться от коронавируса
Сегодня, 19:28
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Комитет по здравоохранению Петербурга призывает студентов активнее вацинироваться от коронавируса

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В комитете напомнили, что в городе 80 человек умерли от коронавируса в возрасте от 18 до 25 лет.

В пятницу, 28 мая, комитет по здравоохранению Петербурга призвал проректоров высших учебных заведений напоминать студентам о необходимости вакцинации от коронавируса.

Так, 19,8% вакцинированного населения составляют граждане от 60 и старше, в возрастной группе 36-59 лет – 12,5%, а в возрастной группе 18-35 лет – 8,1%. Известно, что менее 3% населения составляют студенты, которые уже сделали прививки от коронавируса. 

Исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета по здравоохранению Евгений Антипов заявил, что молодёжь не считает, что ей угрожает тяжелая форма COVID-19. Однако, в комитете напомнили, что в Петербурге 80 человек умерли от коронавируса в возрасте от 18 до 25 лет. Антипов заявил, что коронавирус опасен не только для пожилых людей. 

Ранее мы писали, что в Петербурге стартует дачная вакцинация.

Фото: Piter.tv


 

Теги: вакцинация, комздрав петербурга, коронавирус, студенты
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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