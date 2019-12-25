Комитет по здравоохранению Петербурга призывает студентов активнее вацинироваться от коронавируса

В комитете напомнили, что в городе 80 человек умерли от коронавируса в возрасте от 18 до 25 лет.

В пятницу, 28 мая, комитет по здравоохранению Петербурга призвал проректоров высших учебных заведений напоминать студентам о необходимости вакцинации от коронавируса.

Так, 19,8% вакцинированного населения составляют граждане от 60 и старше, в возрастной группе 36-59 лет – 12,5%, а в возрастной группе 18-35 лет – 8,1%. Известно, что менее 3% населения составляют студенты, которые уже сделали прививки от коронавируса.

Исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета по здравоохранению Евгений Антипов заявил, что молодёжь не считает, что ей угрожает тяжелая форма COVID-19. Однако, в комитете напомнили, что в Петербурге 80 человек умерли от коронавируса в возрасте от 18 до 25 лет. Антипов заявил, что коронавирус опасен не только для пожилых людей.

Ранее мы писали, что в Петербурге стартует дачная вакцинация.

Фото: Piter.tv



