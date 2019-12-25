Еще 5,9 тыс. петербуржцев сделали прививку от коронавируса

На сегодняшний день в городе работают 165 пунктов вакцинации.

В Северной столице первично привились от ковид еще 5 939 человек. Закончили цикл вакцинации 18 тысяч жителей. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом 22 августа.

Всего в городе прошли первый этап вакцинации 1,4 млн человек. Завершили иммунизацию 1,3 млн горожан. В Петербурге сегодня работают 165 пунктов, где можно сделать прививку.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 1,5 тыс. человек в Петербурге. В реанимации находятся 414 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключили 173 человека.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге коэффициент распространения коронавируса вновь превысил норму.

Фото: Piter.tv