В Петербурге коэффициент распространения коронавируса вновь превысил норму

Напоминаем, что по всем вопросам, связанным с инфекцией, нужно звонить по номеру 122.

По сведениям Смольного на 21 августа, коэффициент распространения коронавируса в Северной столице составляет 1,09, что выше нормы. Днем ранее этот показатель был 0,9.

На сегодняшний день на домашнем лечении находятся 24 тыс. петербуржцев. В больницах в это время пытаются победить недуг 4 тыс. человек. За минувшие сутки заразились COVID-19 1165 горожан. Вылечились 1823 человека. Зарегистрировали 38 новых летальных исходов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в России создали материал, который за секунду убивает коронавирус.

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