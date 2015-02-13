В России создали материал, который за секунду убивает коронавирус

Материал называется "Ионит".

Специалисты из НПО "Здоровье нации" представили материал под названием "Ионит", которые может за считанные секунды убить контактирующие с ним вирусы. Об этом пишут "Известия".

Антисептический материал представляет собой нетканое полотно. При производстве "Ионита" добавляются компонент для придания пластичности и вискозное волокно.

Как сказал директор по развитию компании Максим Яковлев, ткань убивает вирусы, но при этом не затрудняет дыхание.

Так, новый материал исследовали в ФГБУ "48 ЦНИИ" Минобороны России. Так. на него помещали штамм коронавируса и через 15, 30 и 60 минут проверили структуру. Оказалось, что после контакта с "Ионитом" коронавирус был деактивирован за секунду.

Российские специалисты намерены использовать "Ионит" в транспорте, средствах индивидуальной защиты, для производства упаковок, одежды и так далее. Предполагается, что в аптеках запустят продажи материала уже в этом году. Маску на основе данного фильтра можно будет купить примерно за 250 рублей.

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