За минувшие сутки коронавирусом заболели еще 1,5 тыс. человек в Петербурге

У 7,6% пациентов не проявляются симптомы инфекции.

За последние 24 часа в России зарегистрировали 20 564 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Москва находится на первом месте по числу заболевших - здесь положительный результат анализов на коронавирус получили 1 661 человек. Второе место в печальной статистике занимает Петербург. В городе на Неве коронавирусом заболели еще 1 481 жителей. Подмосковье занимает третью позицию в этом списке. В регионе выявили 1 184 случаев заражения. Тем временем в Ленобласти суточный прирост составил 224 пациента.

За минувшие сутки в стране от недуга умерли 762 человека. Победить COVID-19 смогли более 15 тысяч человек.

Ранее на Piter.tv сообщили, что коронавирус станет сезонным заболеванием после иммунизации 80% населения.

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