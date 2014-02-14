Эпидемиолог: коронавирус станет сезонным заболеванием после иммунизации 80% населения

Заболеваемость коронавирусом в России постепенно снижается, при достижении коллективного иммунитета в 80% COVID-19 станет сезонной болезнью. Об этом РИА Новости рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Ученый отметил, что уже есть основные данные о коронавирусе, но так как он меняется, его изучение продолжится.
Александр Горелов рассказал, что вирус начнется меньше меняться при достижении коллективного иммунитета (80%), так как вирус мутирует только в неиммунном организме.
В Петербурге также уменьшается количество пациентов с COVID-19.
Фото: pexels
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