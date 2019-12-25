  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Еще 403 жителя Ленобласти заразились коронавирусом
Сегодня, 13:10
36
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Еще 403 жителя Ленобласти заразились коронавирусом

0 0

Больше всего заболевших во Всеволожском районе.

За минувшие сутки в Ленобласти COVID-19 обнаружили у 403 жителей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре в воскресенье, 14 ноября.

Больше всего случаев зарегистрировали во Всеволожском районе (95). В Мурино недуг нашли у 28 человек. В Кудрово положительный ПЦР-тест получили 13 жителей. В Гатчинском районе заразились еще 46 человек. Почти 40 представителей Выборгского района подхватили инфекцию. 

Власти региона призывают жителей пройти вакцинацию. Известно, что в начале декабря в Ленобласть привезут "КовиВак".

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти ввели новые ограничения и запретили проведение массовых мероприятий.

Фото: Piter.tv

Теги: здоровье, ленобласть ковид, оперативный штаб, роспотребнадзор
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии