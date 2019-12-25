Еще 403 жителя Ленобласти заразились коронавирусом

Больше всего заболевших во Всеволожском районе.

За минувшие сутки в Ленобласти COVID-19 обнаружили у 403 жителей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре в воскресенье, 14 ноября.

Больше всего случаев зарегистрировали во Всеволожском районе (95). В Мурино недуг нашли у 28 человек. В Кудрово положительный ПЦР-тест получили 13 жителей. В Гатчинском районе заразились еще 46 человек. Почти 40 представителей Выборгского района подхватили инфекцию.

Власти региона призывают жителей пройти вакцинацию. Известно, что в начале декабря в Ленобласть привезут "КовиВак".

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти ввели новые ограничения и запретили проведение массовых мероприятий.

Фото: Piter.tv