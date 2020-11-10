В начале декабря в Ленобласть привезут "КовиВак"

Этой вакциной привились военные ЗВО. Известно, что смертность в Вооруженных силах в 45 раз ниже, чем в стране.

В начале зимы в Ленобласть доставят новую партию вакцины "КовиВак". Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник" со ссылкой на Комитет по здравоохранению.

Известно, что в основе препарата лежит живой вирус SARS-CoV-2. Компонентом привились военные в ЗВО. По словам Шойгу, смертность среди представителей Вооруженных сил ниже в 45 раз, если сравнивать со статистикой по стране. Уточняется, что вакцину получили 95% армии.

Известно, что полный цикл вакцинации от коронавируса в Петербурге прошли почти 2 млн человек. Добавим, что запас вакцины в городе составляет 608 803 дозы.

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Фото: Piter.tv