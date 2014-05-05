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В Ленобласти ввели новые ограничения и запретили проведение массовых мероприятий
Сегодня, 15:36
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В Ленобласти ввели новые ограничения и запретили проведение массовых мероприятий

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Ограничения коснулись салонов красоты, парикмахерских, а также ресторанов, кафе.

Власти Ленинградской области ужесточили коронавирусные ограничения в "красной" и "желтой" зонах региона. Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 47 региона опубликовал перечень новых ограничительных мер в пятницу, 12 ноября. 

Так, во всех салонах красоты, парикмахерских и косметических салонах ограничивается заполняемость посадочных мест. В "красной" зоне клиенты могут занять не более 50%, а в желтой — не более 75%.

Рестораны и кофейни красной и желтой зоны с 2:00 до 6:00 переходят на обслуживание посетителей только навынос и с доставкой на дом. В другое время допускается посадка не более 50% в красной зоне и не более 75% в желтой.

Проведение всех массовых мероприятий запрещено, изменения вступили в силу 11 ноября. 

Ранее туман, ветер и мокрый снег обещают жителям Ленобласти в воскресенье.

Фото: Piter.tv
 

Теги: кафе рестораны, ленобласть, общепит, ограничения, салоны красоты
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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