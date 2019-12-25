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Туман, ветер и мокрый снег обещают жителям Ленобласти в воскресенье
Сегодня, 14:59
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Туман, ветер и мокрый снег обещают жителям Ленобласти в воскресенье

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Днем подует северо-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с.

В воскресенье, 13 ноября, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС со ссылкой на  ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в регионе обещают туман. Синоптики предупреждают жителей о небольших осадках в виде дождя и мокрого снега. Столбики термометров за окном покажут -2...+3 градуса. В темное время суток подует западный ветер со скоростью 3-7 м/с. Днем он сменит направление на северное. Порывы будут достигать 6-11 м/с. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Мурино затопило улицу Шувалова.

Фото: Pexels, пресс-служба ГУ МЧС

Теги: климат, погода, прогноз погоды ленобласть
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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