В Мурино затопило улицу Шувалова

Жители района не смогли подойти к остановке общественного транспорта.

В Мурино произошла крупная коммунальная авария. Сегодня утром, 13 ноября, затопило улицу Шувалова. Об этом сообщили жители городского поселения в группе "Мурино Сегодня".

В районе дома № 27/7 по улице Шувалова горожане не смогли подойти к остановке ожидания общественного транспорта. Кроме того, вода попала в салоны автомобилей. Известно, что осадков в этот день не наблюдалось.

По словам очевидцев, аварийная служба приехала спустя пару часов после вызова. В одном из домов отключили воду. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Большой Конюшенной произошел потоп.

Фото: ВКонтакте, Мурино Сегодня