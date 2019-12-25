В Мурино затопило улицу Шувалова

В Мурино произошла крупная коммунальная авария. Сегодня утром, 13 ноября, затопило улицу Шувалова. Об этом сообщили жители городского поселения в группе "Мурино Сегодня".
В районе дома № 27/7 по улице Шувалова горожане не смогли подойти к остановке ожидания общественного транспорта. Кроме того, вода попала в салоны автомобилей. Известно, что осадков в этот день не наблюдалось.
По словам очевидцев, аварийная служба приехала спустя пару часов после вызова. В одном из домов отключили воду. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv сообщили, что на Большой Конюшенной произошел потоп.
Фото: ВКонтакте, Мурино Сегодня
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