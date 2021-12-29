Еще 223 юных жителей Петербурга привились от коронавируса

Больше тысячи подростков из Северной столицы сделали вакцину "Спутник М".

В Петербурге от коронавируса привились еще 223 юных жителей. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией сегодня, 5 февраля.

"Спутник М" поставили еще 1 163 несовершеннолетним петербуржцам. Они получили первую дозу вакцины.

За минувшие сутки в Петербурге подхватили коронавирус 21 780 человек. Ушли из жизни 65 больных, у которых диагностировали инфекцию. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 5 февраля.

Вылечиться от COVID-19 смогли более 6,3 тыс. горожан. В ковидные стационары привезли 746 человек. Выписали из больниц 659 пациентов.

Ранее на Piter.tv: больных коронавирусом призвали не ждать утра для звонка в 122.

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