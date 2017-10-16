Эрмитаж 16 июня будет работать в сокращенном режиме

Последний сеанс по входным билетам начинается в 14:00.

В следующий четверг, 16 июня, главный музейный комплекс Эрмитажа будет работать в сокращенном режиме, передают в пресс-службе музея.

Музей будет открыт до 16:00. Отмечается, что последний сеанс по входным билетам начинается в 14:00. Остальные комплексы Эрмитажа работают в обычном режиме.

Напомним, что в Старой деревне завершили строительство технического корпуса Эрмитажа. Мастерские планировали открыть в 2017 году, но их достройка откладывалась в связи с неоднократными корректировками техзадания.

Ранее в Петербурге посетитель простил сотрудника Эрмитажа за сломанный нос. Стороны конфликта примирились, сотрудник музея "полностью загладил причиненный вред, претензий пострадавший не имеет".

Фото: Piter.tv