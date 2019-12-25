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В Старой деревне завершили строительство технического корпуса Эрмитажа
Сегодня, 19:49
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В Старой деревне завершили строительство технического корпуса Эрмитажа

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Мастерские планировали открыть ее в 2017 году, но их достройка откладывалась в связи с неоднократными корректировками техзадания.

Музей "Эрмитаж" получил разрешение от Госстройнадзора на ввод в эксплуатацию инженерного корпуса в семь этажей в Приморском районе Петербурга. Так, реставрационные мастерские будут работать на Заусадебной улице в доме №37.

В Старой Деревне расположен комплекс, где хранятся часть базы и фондохранилища музея. Отмечается, что мастерские планировали открыть ее в 2017 году, но их достройка откладывалась в связи с неоднократными корректировками техзадания.

Ранее мы сообщали, что на реставрацию Петропавловской крепости в этом году выделят 84 млн рублей. Петропавловская крепость уже начала подготовку к реставрации.

Фото: Piter.tv 
 

Теги: мастерские, технический корпус, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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