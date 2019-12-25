В Старой деревне завершили строительство технического корпуса Эрмитажа

Мастерские планировали открыть ее в 2017 году, но их достройка откладывалась в связи с неоднократными корректировками техзадания.

Музей "Эрмитаж" получил разрешение от Госстройнадзора на ввод в эксплуатацию инженерного корпуса в семь этажей в Приморском районе Петербурга. Так, реставрационные мастерские будут работать на Заусадебной улице в доме №37.

В Старой Деревне расположен комплекс, где хранятся часть базы и фондохранилища музея. Отмечается, что мастерские планировали открыть ее в 2017 году, но их достройка откладывалась в связи с неоднократными корректировками техзадания.

Ранее мы сообщали, что на реставрацию Петропавловской крепости в этом году выделят 84 млн рублей. Петропавловская крепость уже начала подготовку к реставрации.

Фото: Piter.tv

