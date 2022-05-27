На реставрацию Петропавловской крепости в этом году выделят 84 млн рублей

Петропавловская крепость уже начала подготовку к реставрации.

Директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга Владимир Кириллов в разговоре с "Петербургским дневником" рассказал о планах по реставрации Петропавловской крепости.

У нас в планах стоит реставрация гранитного фасада Петропавловской крепости, это почти километр. Владимир Кириллов

Как отметил директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга, уже в этом году Комитет по культуре планирует выделить 84 миллиона рублей на начало работ. В последующие два года будет выделано еще более миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что взорванный храм святых Бориса и Глеба воссоздадут в Петербурге.

Фото: Piter.tv