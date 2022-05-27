На реставрацию Петропавловской крепости в этом году выделят 84 млн рублей

Директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга Владимир Кириллов в разговоре с "Петербургским дневником" рассказал о планах по реставрации Петропавловской крепости.
У нас в планах стоит реставрация гранитного фасада Петропавловской крепости, это почти километр.
Владимир Кириллов
Как отметил директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга, уже в этом году Комитет по культуре планирует выделить 84 миллиона рублей на начало работ. В последующие два года будет выделано еще более миллиарда рублей.
Ранее стало известно, что взорванный храм святых Бориса и Глеба воссоздадут в Петербурге.
Фото: Piter.tv
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