Взорванный храм святых Бориса и Глеба воссоздадут в Петербурге

При этом расположение храма будет иным.

В Петербурге на Синопской набережной отстроят храм во имя святых Бориса и Глеба. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Воссоздать храм предложил Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Петербурге. Взорванное в 1975 году здание придется восстанавливать практически с нуля, опираясь на исторические чертежи и фотографии.

При этом расположение храма будет иным. Так как для размещения его на пересечении Синопской набережной с проспектом Бакунина (там, где он стоял исторически), пришлось бы переделывать транспортную развязку.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)