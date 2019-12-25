Эргашев заявил, что в городе достаточно лекарств

Вице-губернатор отметил, что помощь пациентам с коронавирусом оказывают 16 городских и 4 федеральных стационара.

В среду, 11 ноября, вице-губернатор Олег Эргашев в ответ на вопрос о грани социальной катастрофы отметил, что лекарств в аптеках может не хватать из-за ажиотажного спроса, потому что люди закупаются впрок. Такое заявление вице-губернатор сделал на заседании Законодательного собрания.

Между тем чиновник заявил, что общий уровень обеспечения противокоронавирусными препаратами в городе достаточен. Он также уточнил, что "петербуржцам будут давать бесплатные препараты согласно схеме, предписанной Минздравом". Так, вице-спикер парламента от Единой России Сергей Соловьёв спросил об эффективности препарата "Мелаксен". Олег Эргашев уточнил, что лекарство не прошло достаточно исследований, поэтому к применению его рекомендовать пока не будут.

Кроме того, на опыте первой волны, власти города понимают, что отказываться от плановой помощи не будут. Одна из главных задач сейчас – величение оборачиваемости инфекционных коек.

Ранее мы писали, что в Петербурге планируют нарастить объемы тестирования на коронавирус.

Фото: Piter.TV