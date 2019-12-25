В Петербурге планируют нарастить объемы тестирования на коронавирус

Добиться высоких показателей можно благодаря модели широкого привлечения медучреждений города.

Власти Петербурга планируют нарастить объемы тестирования на коронавирус до 80 тысяч в сутки, рассказал Олег Эргашев на заседании Законодательного собрания.

Нарастить показатели поможет модель широкого привлечения городских медучреждений. Специалисты стараются делать все, чтобы результат был четким и приходил быстрее. В задачах также ускорить предоставление ответа – за двое суток или даже меньше. Например, 31-я больница выдает заключение минимум за шесть часов.

Также необходимо развить механизм call-центров, тогда информирование о результатах не будет тормозить процесс.

Ранее мы писали, что Олег Эргашев рассказал о самом "узком" месте в борьбе с пандемией коронавируса.

Фото: Piter.TV