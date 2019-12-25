Олег Эргашев рассказал о самом "узком" месте в борьбе с пандемией коронавируса

В Смольном думают о том, как увеличить оборачиваемость коечного фонда.

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев назвал самое "узкое" место в борьбе с пандемией. Им оказались койки, которые, по словам представителя Смольного, "не резиновые". Об этом он сообщил на заседании в Законодательном собрании Петербурга.

На вопрос лидера фракции "Партия Роста" Оксаны Дмитриевой Эргашев ответил, что он "засыпает и просыпается" с мыслью о количестве коек, ежедневно мониторит, сколько человек заболело и сколько госпитализировано.

Вице-губернатор указал на то, что главные врачи стационаров являются "большими экономистами", поэтому нужно создать такие условия, чтобы медикам было выгодно как можно скорее выписать пациента, при этом организовав его долечивание.

На данный момент в городе свободны 7% коек, однако у властей есть план, какие стационары еще можно задействовать.

Фото: Piter.TV