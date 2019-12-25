Теперь вооружённые силы Армении оставляют за собой право напасть на любой военный объект.

Ереван заявил, что Баку нанес удар по военной технике на территории Армении. Об этом рассказала пресс-секретарь Минобороны страны Шушан Степанян.

Инцидент произошёл на границе с Карвачаром. Сообщается, что азербайджанские войска атаковали военную технику, стоящую на боевом дежурстве. Основаниями для нападения были предположения о том, что она была готова нанести удар по азербайджанским мирным населённым пунктам. Степанян подчёркивается, что для подобных опасений не было оснований.

Представитель Минобороны отмечает, что военно-политическое руководство Азербайджана позволяет себе атаковать военную технику, которая несёт обычное боевое дежурство, исключительно основываясь на предположениях.

По состоянию на данный момент с территории Армения ни одной ракеты, снаряда или пули не выпускалось в сторону Азербайджана. Шушан Степанян, пресс-секретарь Минобороны Армении

Она подчеркнула, что теперь вооружённые силы Армении оставляют за собой право напасть на любой военный объект или любое военное передвижение на территории Азербайджана.

Ранее СМИ сообщили об отправке в Карабах связанных с Турцией сирийских боевиков.

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