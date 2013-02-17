Ереван и Баку могут отказаться от исков при достижении мира, заявил Пашинян

Никол Пашинян сообщил о готовности "на сделку" с Азербайджаном.

Глава армянского правительства Никол Пашинян считает, что при достижении реального мира Еревану и Баку можно отказаться от взаимных исков в международные судебные инстанции. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в ходе интервью с местными журналистами из общественного телевидения. Премьер-министр добавил, что при подобном решении никаких ограничений по возможным будущим сценариям не будет.

Если мы видим, что реально достигаем мира, устанавливаем мир, то есть заключаем договор, то можно пойти на подобную сделку, что означает, что ни они, ни мы не подаем обоюдно иски по предшествовавшим событиям, отказываемся от исков. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Напомним, что в 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Европейского Союза приступили к обсуждению будущего мирного проекта. В конце мая 2023 года Никол Пашинян упоминал о том, что Армения готова признать суверенитет Азербайджана в советских государственных границах, то есть вместе с Нагорным Карабахом.

Пашинян заявил, что термин Западная Армения раздражает соседей.

Фото и видео: YouTube / Լուրեր